هل تذكرون الخوجايه روزالين زوجة عبد الوهاب في لن أعيش في جلباب أبي.. شاهد كيف أصبحت اليوم بعد غدر الزمان

حلت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي، ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر فضائية mbc مصر، وكشف أيناس مكي العديد من التصريحات الجريئة والملفته.

وقد اشتهرت بدورروزالين الخوجاية الأمريكانية زوجة عبد الوهاب البرعي إبن نور الشريف في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، واختفت عن الوسط الفني لسنوات عديدة.

قالت الفنانة إيناس مكي، إنّ الرجل يشعر بالضيق الشديد حال شهرة زوجته.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" على شاشة "النهار"، أنّها خرجت في أكثر من مناسبة مع أشخاص في بداية تكوين علاقة ارتباط معهم، ووجدت ترحابًا شديدًا من الحاضرين، وعقّبت: "أول ما يحصل كده العلاقة تبوظ".

وتساءلت: "ليه الراجل بتحصله كهرباء لما يشوف الست اللي معاه نجمة ومشهورة ومعروفة".

وفيما أكّدت إيناس، أنّها لا تأخذ موقفًا عدائيًّا من الرجال، إلا أنّها أوضحت أن حديثها يرتبط بـ"حالة حقيقية".