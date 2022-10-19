رجل يشاهد زوجته تقوم بهذا الفعل الفاضح مع 13 رجل مرة واحدة .. صادم ما حدث له لحظتها !

تعرض مواطن في دولة الكويت للاصابة بالعمى المؤقت والعزلة عن جيرانه بعد فضيحة اكتشفها عن زوجته والتي تسببت في تدمير نفسيته ونفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي .

وقضت المحكمة المدنية في الكويت بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار وذلك عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت بهم .

وتتلخص دعوى المحامية بأن موكلها اكتشف أن زوجته لديها هاتفا آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلا وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية ، ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي .

وبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 50٠١ دينار كويتي طالبت المحامية بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم .

كما تضمن المستندات صورة من إشهار المخالعة فضلا عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية .