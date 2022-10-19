فاجعة مروعة تهز الأراضي الأردنية.. تعرض نجم قناة طيور الجنة الشهير معتصم مقداد لمصير مروع أبكى كل الأردنيين ! (شاهد الصورة)

اعادت مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع يظهر فيه الوليد مقداد وهو يضرب شقيقه أمام العلن، لا بل وضرب أيضًا مرافقه، ممّا أثار جدلًا كبيرًا بين المتابعين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السبب.

ونشر نجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ مشهد تمثيلي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي جمعه بشقيقه ​معتصم المقداد​ كان قد إقتطعه من فيلمه القصير الذي صوره مؤخراً.

ويظهر في الفيلم “أطرش بالدبة” والذي لا تتجاوز مدته الـ 15 دقيقة، مشهد تمثيلي، يلعب فيه الوليد دور الضابط وشقيقه معتصم دور المتهم الذي يتم إلقاء القبض عليه، لينهال الوليد عليه بالضرب هو ومرافقه.

وقد لاقى الفيديو إعجاب المتابعين الذين إعتبروا أن هذه المقاطع التمثيلية الفكاهية تليق بكلاهما، طالبين منهما تكرار التجربة بمقطع تمثيلية مشابهة.