عروسة سعودية تخدع عريسها بحيلة ماكرة وعندما كشف الامر جن جنونه وانتقم منها ومن اسرتها بطريقة مخيفة لاتخطر على بال ابليس.! !

تعرض شاب سعودي لعملية احتيال وخداع من قبل أسرة عروسته .ولم يتمكن الشاب االمخدوع من كشف الخدعة الا بعد مرور اسبوع من الزواج.

القصة بالتفصيل هي أنه بسبب انعدام معرفة الأم بعائلة الفتاة قامت العائلة بعرض فتاتهم الكبرى المتزوجة والتي تتمتع بموصفات جمالية عالية على الام,

بكونها العروسة,فما أن شاهدتها الأم حتى تمنتها لأبنها الشاب وتم الزفاف بعد ان قدم العريس لها مهرا يقدر بـ 65 ألف ريال, وعندما حضر مأذون الانكحة وقعت الفتاه الكبرى على قبولها على الزواج

وليكتشف الزوج ووالدته وبعد سبعة ايام من زفافه أن قرينته ماهي الا اخت الفتاة التي راتها واستحسنتها كما انها قامت بإمضاء العقد بدلا منها.

وسعى الزوج عقب ذلك إلى االانتقام منها ومن اسرتها بيث يفضحهإهي وكل أفراد سرتها وعادتها االى المنزل لكي يعلم الجميع بالأمر المشين لذي فعلوه معه، إلى أن أسرتها رفضوا استلامها خاصة وأنها مكثت لديه 7 أيام بالإضافة إلى أن الفتاة الكبرى التي رآها متزوجة وتمتلك اطفال.

ويقول المحامي، الذي يترافع عن الزوج إنه نظرا لعادة بعض القبائل بالسعودية التي تمانع أن يشاهد الخاطب او الزوج وجه زوجته طيلة حياتها,فضل شاب الاستعانة بوالدته لخطبة إحدى بنات الأسر المعروفة بتمسكها بهذه الطقوس.

وتوقع المحامي أن يأمر القاضي بفسخ العقد نظرا لأنه مبني على باطل وتدليس, مشيراً إلى الآلم السيكولوجي الذي أصيبت به العروس خاصة وأنه لم يفوت على زواجها أسبوعاً.