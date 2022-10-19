هذه الطفلة الجميلة التي في الصورة هي من ألمع المطربات في الوطن العربي.. بدأت مشوارها الفني من برنامج مواهب.. قوي الملاحظة سيعرفها

الطفلة التي في الصورة هي مغنية أردنية من أصل فلسطيني ولدت في الكويت في 30 أكتوبر 1983 ونشأت في أسرة موسيقية أردنية، تحب الفن منذ طفولتها، إنها الفنانة المتألقة ديانا كرزون.

شاركت كرزون في العديد من المهرجانات الوطنية في الأردن، وخاضت تجربة التمثيل حين شاركت في بطولة مسلسل «منتهى العشق» مع مصطفى قمر، درست ديانا دبلوم في علوم الطيران في جامعة عمّان الأهيلة، لأنها دائما كانت تقول: أحب أن أطير، ولكنها حلقت في عالم آخر، عالم الفن والموسيقى.

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كانت البداية الحقيقية لها في برنامج الهواة "سوبر ستار" في موسمه الأول في عام 2003 وفازت ديانا بلقب سوبر ستار العرب، وكانت من هنا انطلاقتها للجمهور العربي.

وبعد نجاحها بالبرنامج، أطلقت ديانا أغنية "انساني ما بنساك" ونالت صدى كبير وتفاعل من الجمهور، وبعدها بدأت أغنياتها بالانتشار والازدياد، ومنهم أغنية "العمر ماشي"، "حبك كاويني"، و"وبدأت أعيش"..وغيرها من الأغاني المميزة، باللهجة الخليجية، والأردنية والمصرية والليبية واللبنانية.

وقد حصلت مؤخرا على جائزة أفضل مطربة أردنية من خلال مهرجان الجوردن أوورد "تايكى".

ديانا تحب ركوب الخيل والسباحة، ومشاهدة التلفزيون والغناء، الذي أصبح حياتها وعالمها