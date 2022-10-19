الأعلامي الشهير جورج قرداحي يتجرأ بحديثه عن النبي محمد والقرآن.. والمفاجأة الكبيرة بديانته الحقيقة التي صدمت الملايين من الجمهور.!!

اشتهر جورج قرداحي بتقديم برامج عدة على كبريات المحطات العربية والتي حققت شعبية كبيرة، كان أبرزها «من سيربح المليون»، و«المسامح كريم».

ولد جورج قرداحي في قرية فيطرون بقضاء كسروان في محافظة جبل لبنان في شهر مايو/أيار 1950. وهو مسيحي الديانة وأب لثلاثة أولاد.

حبه للنبي محمد

أعرب قرداجي عن حبه للنبي محمد أثناء مشاركته في برنامج "البيت بيتك" مع الإعلامي محمود سعد والشيخ خالد الجندي، وقرأ آية من القرآن الكريم الذي "حسم الأمر" بحسب وصفه فيما يتعلق بعذرية السيدة مريم.

وكان قرداحي قد كشف أنه يحفظ آيات من القرآن ويتذكر أنه صحح لأحد المتسابقين في برنامج "من سيربح المليون" قراءته الخاطئة لإحدى الآيات. كما قال الإعلامي اللبناني انه يحتفظ بنسخة من القرآن بالقرب من مخدته.

يذكر أن جورج قرداحي يعتبر واحداً من أهم الإعلاميين على الصعيدين اللبناني والعربي، وانطلق في عالم الشهرة من خلال برنامج “من سيربح المليون”.