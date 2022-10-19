ظهور مفزع ومخيف لجورج سيدهم في صورة نادرة قبل رحيله صدمت الجمهور!!.. تغير جذريا وتبدلت ملامحه!!

تداول رواد مواقع التواصل صورة قيل بأنها الصورة الأخيرة للفنان قبل رحيله عنا عالمنا، حيث بدا بملامح مختلفة تماما بعد أن غدر به الزمان وجار عليه المرض ووصف الجمهور ظهوره بالمفزع.

وقد كشفت الدكتورة ليندا، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، تفاصيل الأيام الأخيرة قبل وفاته.

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أرملة الفنان المصري قالت إن وجها كان يقظا للغاية لما يحدث حوله، ولكن قبل 48 ساعة من وفاته شعر بدوار شديد فاعتقدت أنه يعاني من التهاب في الأذن الوسطى وأجرت اتصالا هاتفيا بطبيب مختص، الذي سارع إليه واتضح أن ما شعر به ليس بسبب التهاب الأذن الوسطى.

وأضافت، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة"، أنه في اليوم التالي تم إدخاله المستشفى بشكل استثنائي بسبب الخوف من مرض كورونا، وذلك بعدما عانى من هبوط حاد في عضلة القلب، وبعدها بنصف ساعة وافته المنية.

أما عن جنازة جورج، أكدت أنها لم تشعر أنها كانت في جنازة زوجها، بل كان يوم عرس له، وجاءت له رسائل وبرقيات من مختلف بلدان العالم كافة ومن شخصيات لا تعرفها.

وتابعت، أنها ألتزمت بقواعد الكنيسة في عدد المشاركين في الجنازة، مؤكدة أن جمهورية مصر كانت على أتم استعداد أن تأتى اليوم في الجنازة.

واستطردت: "جورج كان إنسان قبل أن يكون فنان.. و إنسانيته تفرد بها، وشكرت ربى على وفاة زوجي بعد رحيل الفنانة نادية لطفي.. كنت أخشى أن ترحل نادية لطفي إن مات جورج في حياتها.. وأنا لم أخبره برحيل نادية حتى وفاته لأني أعلم تمامًا كيف ستكون حالته لو علم برحيل نادية لطفي".