هذا الطفل مع والديه هو فنان وطبيب مصري نال شهرة واسعة ابتدأها مع كرم مطاوع وتزوج امرأة من غير ديانته!! خمن من يكون؟

هو ممثل مصري ولد بـ الدقهلية ومن أبرز أعماله بالسينما: فيلم “حب في الزنزانة”، “خرج ولم يعد”، “إعدام ميت” “الكيف”، ، “عمارة يعقوبيان”.

انه الفنان "يحيى الفخراني"، ينوب الفخراني مع سميرة عبد العزيزعن الفن المصري، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، وكان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بالكلية.

حصل الفخراني على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية، بعد تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة كممارس عام في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، وكان ينوي التخصص في الأمراض النفسية والعصبية وكان وقتها يعدُّ الفن هواية فقط، ولكنه وقع في دائرة الاحتراف.

رغم التحاقه بالطب إلا أنه لم ينس حبه الأول، حيث عاد له أثناء الدراسة الجامعية، من خلال الإشتراك في مسرح الجامعة حيث أبدع في المسرح الجامعي فازداد الشغف الذي يجعله يترك عمله كطبيب للتفرغ للفن.

حصل على بكالوريوس الجراحة عام 1971، ومارس يحيى بعد تخرجه مهنة الطب لفترة لم تستمر طويلًا.

في حديث له نشر في مجلة الكواكب بتاريخ 4 مايو 1976، يروي الفخراني قصة هواية التمثيل التي غلبت على الطب, مؤكدًا أنه كان يدرس الطب في جامعة عين شمس وعلى مستوى المسابقات الجامعية في التمثيل كان دائما يفوز بالجائزة الأولى كأحسن ممثل.

وقبل أن ينهي دراسته عرف طريقه الأساسي وهو التمثيل وضحي بالعيادة وبالطو الأبيض وبوظيفة النائب وربحه الذي وصل إلى 500 جنيه من أجل التمثيل, ورغم ظهوره في بداية طريقه الفني على المسرح مرتين إلا أنه لم يوفق.

كانت فرصة الفخراني الأولى التي أعطها له كرم مطاوع هي مسرحية حب وفركش، ثم مسرحية الثانية يا ما كان نفسي مع فؤاد المهندس, وبدأ يشق طريقه الفني بداية بمسلسل أيام المرح، وبمجرد عرضه لقى نجاحا بين الجمهور وعرفه الجمهور، ورغم ذلك يقول: إنه لم يوفق في أول أدواره على المسرح بسبب عدم اختياره الدور المناسب له.

كما عمل الفخراني طبيبا في التليفزيون وأثناء عمله فكر في ترك مهنة الطب تماما للتفرغ للتمثيل لأن العلاقة بين المريض والطبيب يجب أن تقوم على الاحترام المصاحب بالرهبة والثقة حتى يقتنع المريض أن الطبيب قادر على أن يكون سببا في شفائه, فالمرضى بمجرد دخولهم للفخراني يصيبون بنوبات ضحك حتى الأطفال يقولون: «هو ده الرشيدي دوره في مسلسل أيام المرح».

التفرغ للفن وكان ذلك بجانب ممارسته للفن على خشبة المسرح ولكن سرعان ما ازدادت مشاعره تجاه الفن ليحترف بمجال الفن ويتفرغ له بشكل دائم.

قرر ترك مهنة الطب والتفرغ للتمثيل، فبدأ الدخول لهذا العالم من خلال خشبة المسرح حيث شارك في أول مسرحية له بعنوان “لكلٍ حقيقته”.

تزوّج يحيى الفخراني من الدكتورة المصرية لميس جابر، ورغم اختلاف دياناتهم حيث أنه مسلم الديانة وهي مسيحية، إلا أن حبهما انتصر وجمعهما معًا، وأثمر زواجهما بـ “طارق”، و”شادي”.

أعمال ناجحة نجح الفنان الكبير يحيى الفخراني في تقديم أعمال فنية سينمائية مميّزة، منذ ظهوره على الشاشة استطاع أن يلفت الأنظار له سواء النقاد أو الجمهور الذي أحب طلّته وقدرته على تقديم أعمال ذات معنى.

أما أعماله بالتليفزيون فكان أهمها: مسلسل “ليالي الحلمية”، “زيزينيا”، و”أوبرا عايدة”، و”الليل وآخره”، “عباس الأبيض في اليوم الأسود”، “شيخ العرب همام”، “الخواجة عبد القادر”، و”ونوس”.