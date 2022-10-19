ما اخفته الفنانة دلال عبد العزيز عن سمير غانم أصابه بالصدمة فور كشفه حتى عجز عن النطق!!.. لن تصدق ماهو

الفنانة دلال عبدالعزيز، زوجة الفنان سمير غانم في تصرف صادم منها عمدت اخفاء موضوع خطير عن زوجها الفنان وعلمه من مكان اخر سبب له صدمة كبيرة.

في التفاصيل اخفت دلال عن سمير غانم خبر وفاة صديق عمره جورج سيدهم لساعات عدّة، حتى علم بالخبر من طريق إحدى الصحافيات فأُصيب بالصدمة، ولم ينطق بعدها.

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وكشفت دلال عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية عن أنها أخفت خبر وفاة جورج سيدهم عن سمير غانم، نظراً للعلاقة القوية والطويلة التي جمعت بينهما، مشيرة إلى أن الراحل هو أحد رموز المسرح المصري.

ومن المصادفة الغريبة أنه رحل في اليوم العالمي للمسرح الذي يوافق 27 آذار، مؤكدة أنه من اكتشفها العام 1980، لذا لا تستطيع نسيان الجملة التي قالها لها خلال أول عمل لها بأن الفن ليست به واسطة، وأنها لو ممثلة جيدة ستفرض نفسها.

وذكّرت عبدالعزيز بأنها قدّمت معه في التسعينيات مسرحية "حب في التخشيبة"، وكانت نقلة مسرحية كبيرة في حياتها المهنية.

وأذاعت عبد العزيز سرّاً بأن الراحل جورج سيدهم لم يعلم برحيل الفنانة نادية لطفي حتى رحيله، حيث لم يستطع أحد أن يخبره برحيلها نظراً لعلاقته القوية بها، وكان خبر رحيلها سيتسبب له بصدمة كبيرة.

من ناحيتها، نعت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان الكوميدي الراحل جورج سيدهم, ونشرت صورة للفنان الراحل وكتبت: "ربنا يرحمك يارب ويصبّر ليندا الزوجة العظيمة المخلصة، نسألكم الدعاء".

يُذكر أن الفنان سمير غانم والد دنيا، ارتبط فنياً بالراحل جورج سيدهم، حيث أسسا بالاشتراك مع الفنان الراحل الضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي قدّمت عديداً من الأعمال الفنية كمسرحيات وفوازير وأفلام، وعندما رحل الضيف أحمد استمر الثنائي سمير وجورج وقدما أعمالاً ناجحة مثل مسرحيتي "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور"، حتى انفصلا فنياً.