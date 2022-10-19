تم تسريب صورة نادرة ومذهلة للملك تشارلز يظهر فيها وهو يرقص مع فنّانة مصرية شهيرة.. هويتها ستصدمكم.! !

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة نادرة يعتقد أنها للراقصة والممثلة المصرية سامية جمال وهي تراقص الملك تشارلز الثالث حين كان لا يزال أميراً وفي عز شبابه،

وقد بدا في الصورة وهو يقوم بحركات راقصة فيما كانت تنظر إليه سامية جمال بإعجاب.



وتعتبر سامية جمال نجمة "استثنائية" فهي من أشهر الراقصات اللاتي مثلن وقدمن أعمالا هامة، ودخلت بعض الأفلام التي قدمتها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

الجدير بالذكر أن موعد تتويج الملك تشارز الثالث سيكون في السادس من مايو من العام 2023 وذلك في كاتدرائية وستمنستر في لندي إلى جانب زوجته كاميلا.