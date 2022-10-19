إطلالة مفزعة ومخيفة لنجمة مسلسل ليالي الحلمية حنان شوقي بعمر الـ 55.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم بعد غدر الزمان.! !

صدمت الفنانة المصرية حنان شوقي الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت صورة عن تبدل ملامحها.



وأثارت حنان شوقي ضجة كبيرة بعدما تناقل عدد من الحسابات الناشطة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" صورة حديثة لها بدت فيها بشكل مختلف إلى حد ما عن ذلك الذي اعتاده عليها المتابعون،

فقد ظهرت عليها علامات التقدم في السن بشكل واضح على وجهها.وانهالت عليها التعليقات مشيدين الى جمالها في كل حالاتها خصوصاً أنها لم تجر أي عمليات تجميل أو تعديل لملامحها.

وفي المقابل أعرب الكثيرون عن اشتياقهم إليها بسبب غيابها عن الشاشة منذ سنوات.



يذكر أن حنان شوقي البالغة من العمر 55 عاماً، شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل البخيل وأنا، والناس في كفر عسكر، وكذلك مسلسل ليالي الحلمية بجميع أجزائه.