تسريب صوتي خطير للفنان حسام حبيب فضح كلَّ شيء.. صراخ شيرين مؤلم.. وما كُشف مصيبة سودا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب خطير للفنان حسام حبيب ، يرد فيه على قيام النجمة شيرين عبد الوهاب بمنع زيارته لها في المستشفي .

وقال حسام حبيب في التسريب الصوتي الذي تبين أن " مجلة الجرس" نشرته :" شيرين دى اكبر غلطة غلطتها في حياتي وانا اتصدمت فيها صدمة عمري ولا عاوز اسمع اسمها تاني ولا عاوز اشوفها في حياتي تاني".

وتواجد الفنان حسام حبيب برفقه سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب السابقة، أمام المستشفى لمساندة شيرين.

وتمكث شيرين في أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة وحرص حسام حبيب على التواجد برفقه سارة الطباخ على أحد المقاهي الشهيرة القريبة من المستشفى.

وكان محامي شيرين عبد الوهاب، قد أعلن أن المطربة شيرين عبد الوهاب ما زالت تكن كل تقدير واحترام للفنان حسام حبيب.

وأصدر قنطوس بيانا، جاء فيه أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحرص على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، بعد إعلانها عن التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الآونة الأخيرة.

وكشف البيان، عن رد الفنان حسام حبيب، جميع المتعلقات الخاصة بشيرين عبد الوهاب، وتمت تسوية جميع الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

الرواية الحقيقية لما حدث أن حسام حبيب حاول خلال الفترة الماضية إقناع شيرين عبد الوهاب بالعودة له خاصة بعد التصالح بينهما.

وتطورت الأحداث ومالت شيرين عبد الوهاب لمحاولات حسام حبيب وكانت على وشك الاستجابة له لولا تدخل شقيقها وأسرتها .

واتفقت شيرين مع أسرتها على الابتعاد لبعض الوقت واستغلال هذه الفترة في علاج إدمانها على العقاقير الطبية المخدرة ودخول المستشفى للحصول على مساعدة نفسية لكن حسام لحق بها.

كان محامي شيرين عبد الوهاب قد أعلن أن المطربة شيرين عبد الوهاب ما زالت تكن كل تقدير واحترام للفنان حسام حبيب.

وأصدر بيانا، جاء فيه أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تحرص على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، بعد إعلانها عن التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الآونة الأخيرة.