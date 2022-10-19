ترك الاسلام وادخل الجمهور في صدمة!! لن تصدقوا ماهي الديانة الحقيقية للاعب زيدان والطقوس التي يمارسها!!

اشتعلت انباء تؤكد ترك اللاعب الفرنسي السابق زيدان لديانة الاسلام التي كان يحملها إلى ديانة آخرى بعد زواجه من امرأة غير مسلمة.

وتصدر اسم لاعب كرة القدم الفرنسي من أصول جزائرية زين الدين زيدان الترند في السعودية بسبب تساؤل البعض حول ديانته وذلك بعد حفل الكرة الذهبية.

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وبعد التحقق والتأكد من حقيقة الأمر، تأكد عدم صحة ماتم تداوله وأن المعلومة المؤكدة هي أن زين الدين زيدان مسلم.

وزيدان تعود جذوره من أصول جزائرية ويمارس الطقوس الدينية على الرغم من انه يعيش في بلد أوروبي فيشارك مع جمهوره صورا له من الافطارات الشهية في شهر رمضان الكريم وفي الاعياد مثل عيد الفطر مثلاً. يذكر ان زوجته فيرونيك هي اسيبانية الاصل ومسيحية من الطائفة الكاثوليكية اذا زيدان ليس متعصباً دينياً.