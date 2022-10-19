بنات الفنانة حنان ترك يخطفن الأنظار في أول ظهور بعد فترة طويلة من اعتزالها.. جمالهن يسحر الجمهور!

لفنانة حنان ترك، فاجأت جمهورها بنشر صور لابنتها للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة طويلة من ابتعاد عن «السوشيال ميديا»،

اركت الفنانة حنان ترك عبر خاصية «الاستوري» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو جديد، وظهرت في الفيديو ابنتيها منى ومريم، والذي يعد ذلك أول ظهور لها منذ أن كانت رضيعة.

كرت تقارير صحفية أن الفنانة المعتزلة حنان ترك أنجبت من محمود مالك 5 أبناء هم: يوسف وآدم ومنى ومريم ومحمد.

وكانت حنان ترك، قد روجت عن استعدادها لطرح برنامجها الجديد والذي يحمل اسم حكايات نونة عبر منصات السوشيال ميديا، والخاص بظهورها وأطفالها من داخل المنزل الخاص بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتناول طقوس حياتهم اليومية.