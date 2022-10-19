بعد زواجهمها بأيام .. عريس مصري يشكي عروسته لأهلها لفعلها هذا الشيء.. فقتلوها جلدًا ...تفاصيل أفزعت الجميع

هذه الصبية ليست من فيلم ولا من تركيبات جماعات السوشيال ميديا..

إنها عروس من حلوان – مصر تزوجت قبل شهرين فقط فوقعت مشاكل بينها وبين زوجها الذي شكاها لأهلها فأخبرهم أنها تتصرف معه بعصبية.

أهل العروس ارتأوا أن الجن مسها وأن عليهم معالجتها بسرعة. وبعد أن اجتمع أهل العروس مع زوجها، اتفقوا معه على الاستعانة بأحد أبناء المنطقة من الذين يدعون أنهم من رجال. الرجل الدجال لم يحتاج إلى جهد كبير كي يقنع الأهل لأن صيته سبقه له إنجازات كثيرة حسب اعتقاد البعض من منطقة حلوان والذين يعتقدون أن أي مشكله تعاني منها صبية فيكون الجن دخل جسدها والمخلص الدجال قادر على إخراجه.

اسم العروس ليلى اضطرت للخضوع لتدبيرات العائلة بالاتفاق مع عريسها والذين أقنعوها أنها ستعيش أجمل حياة مع عريسها فخضعت لمشيئتهم مجتمعين بجهلهم عليها. ليلى، كانت تعمل في مهنة التجميل، فوجدت نفسها وأمام أهلها وزوجها يكبلها الدجال بالحبال ثم يبدأ عملية الضرب المبرح بعصا خشبية حتى ماتت في بيتها، وأمام زوجها وأهلها.

حضرت الشرطة وألقت القبض على المتهم. وانتهت الحكاية هنا. زوج الضحية أو العريس اسمه فارس عصام لم تلق الشرطة القبض عليه ولا على أي من أسرتها وكلهم شزكاء في الجريمة.