منوعات جديدة

كشفت الفنانة هيفاء وهبي في لقاء قديم مع برنامج «قسمة ونصيب» الذي تم عرضه على فضائية الـ«ال بي سي» اللبنانية عن مواصفات فارس أحلامها. وفي سؤال للمذيعة رولا بهنام حول المواصفات التي تتمناها في زوجها المستقبلي، أكدت هيفاء وهبي على ضرورة أن يحترم أمه ويحبها، وأن يتقبل هيفاء بحسناتها وسيئاتها، كما ستتقبّله هي على حسناته وسيئاته. وتزوجت هيفاء وهبي مرتين بشكل رسمي ومعلن في حياتها، الأولى كانت من نصر فياض نجل عمها، والذي تزوجته عام 1990، وتطلقت منه عام 1994 بعد أن رزقت منه بابنتها الوحيدة زينب عام 1992. وبعد الشهرة التي حققتها هيفاء وهبي، تزوجت مرة أخرى عام 2009 من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات، وانفصلا بعدها عام 2012. جدير بالذكر أن أخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

0 نشر
0 تبليغ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من زفاف الفنانة عفاف شعيب من المنتج الراحل رياض العريان،

وهو والد المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة نصري وجد أولادها آدم وعلي، أكد بعدها المتابعون أنها كانت جميلة وخرافية بالفستان.


وعفاف شعيب كشفت تفاصيل زواجها من المنتج الفلسطيني رياض العريان، في تصريحات سابقة، لافتة إلى أنها وافقت على الزواج به في بداية الأمـــر، 

بعد إلحاح المخرج حسين كامل خلال مشاركتها في فيلم “أفواه وأرانب”، حيث نصحها بأن تتزوج من رجل من داخل الوسط الفني، حتى يدعمها ويساندها في مسيرتها الفنية.

وأضافت أنها كانت في ذلك الوقت فنانة جديدة ولكن اسمها بدأ يعرف، وكان وقتها المنتج رياض العريان قد توفيت زوجته، ووصفته بأنه كان “جدع جدًا وكريم وكان حاميني”، مشيرة إلى أن فارق السن بينهما 17 عامًا.


عاشت عفاف شعيب مع زوجها سنوات طويلة تقترب من الـ 40 عامًا، لكنها انفـصلت عنه قبل وفاته في عام 2012، دون أن ترزق منه بأبناء.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا