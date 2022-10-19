تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من زفاف الفنانة عفاف شعيب من المنتج الراحل رياض العريان،

وهو والد المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة نصري وجد أولادها آدم وعلي، أكد بعدها المتابعون أنها كانت جميلة وخرافية بالفستان.



وعفاف شعيب كشفت تفاصيل زواجها من المنتج الفلسطيني رياض العريان، في تصريحات سابقة، لافتة إلى أنها وافقت على الزواج به في بداية الأمـــر،

بعد إلحاح المخرج حسين كامل خلال مشاركتها في فيلم “أفواه وأرانب”، حيث نصحها بأن تتزوج من رجل من داخل الوسط الفني، حتى يدعمها ويساندها في مسيرتها الفنية.

وأضافت أنها كانت في ذلك الوقت فنانة جديدة ولكن اسمها بدأ يعرف، وكان وقتها المنتج رياض العريان قد توفيت زوجته، ووصفته بأنه كان “جدع جدًا وكريم وكان حاميني”، مشيرة إلى أن فارق السن بينهما 17 عامًا.



عاشت عفاف شعيب مع زوجها سنوات طويلة تقترب من الـ 40 عامًا، لكنها انفـصلت عنه قبل وفاته في عام 2012، دون أن ترزق منه بأبناء.