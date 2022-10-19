سألوا الفنّانة هيفاء وهبي: مين أكتر واحد نفسك تتجوزيه؟.. فأجابت بكل جرأة ودون ذرة خجل.!!

كشفت الفنانة هيفاء وهبي في لقاء قديم مع برنامج «قسمة ونصيب» الذي تم عرضه على فضائية الـ«ال بي سي» اللبنانية عن مواصفات فارس أحلامها.



وفي سؤال للمذيعة رولا بهنام حول المواصفات التي تتمناها في زوجها المستقبلي، أكدت هيفاء وهبي على ضرورة أن يحترم أمه ويحبها، وأن يتقبل هيفاء بحسناتها وسيئاتها، كما ستتقبّله هي على حسناته وسيئاته.

وتزوجت هيفاء وهبي مرتين بشكل رسمي ومعلن في حياتها، الأولى كانت من نصر فياض نجل عمها، والذي تزوجته عام 1990، وتطلقت منه عام 1994 بعد أن رزقت منه بابنتها الوحيدة زينب عام 1992.



وبعد الشهرة التي حققتها هيفاء وهبي، تزوجت مرة أخرى عام 2009 من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات، وانفصلا بعدها عام 2012.



جدير بالذكر أن أخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.