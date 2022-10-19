أجمل من كل النجمات.. ابنة محمد فؤاد الشابة تخطف الأنظار في ظهور نادر لها!!.. صور

وكعاده الكثير من نجوم الوسط الفنى بأخفاء اسرهم وعائلتهم عن الاضواء فان فؤش كما يطلق عليه جمهوره الكبير هو واحد من الفنانين الذين يفرضون سياج من الخصوصيه على أولاده واسرته الصغيره ولا يحب أن تقترب منهم الاضواء ولا الكاميرات إلا في مناسبات قليله جدا.

وقد أعاد رواد مواقع التواصل تداول صور لـ ابنة محمد فؤاد الحسناء التي فاجات الجميع بجمالها اللافت واندهش الكثيرون ممن لا يعلمون بوجود ابنة فائقة الجمال للفنان القدير محمد فؤاد.

وبالتأكيد عندما يذكر اسمه يتذكر الكثير رحله كفاح هذا الفنان الجميل الذي كون قاعده جماهريه كبيره في مصر والوطن العربى في أول ظهور له مع الفنان عزت أبو عوف في فرقته الخاصه الغنائيه وهى فرقه فور ام والتي كانت تضم الفنان عزت أبو عوف واخوته.

ويحكى الفنان والمؤلف والملحن والممثل فؤش ان صاحب الفضل عليه إلى موصله له بعد الخالق عز وجل هو الفنان الكبير عزت أبو عوف، وحكى فؤاد بدايته عندما خطى أولى الخطوات على طريق الفن عندما كان يحضر حفله للفنان عزت أبو عوف وفرقته الموسقيه في نادى الشمس وصور هذا المشهد بالكامل في فيلم اسماعليه رايح جاى

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