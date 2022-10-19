مكالمة ملكية مؤلمة.. سيندم طوال عمره !! الاتصال الأخير بين الأمير هاري ووالدته قبل وفاتها بثلاث ساعات.. لن تصدق ماذا حدث.!!

إنتشرت أخبار توضح ماحدث في المكالمة الأخيرة بين الأمير هاري ووالدته الاميرة ديانا قبل وفاتها بثلاث ساعات.



وقد كشف الأمير هاري أنه سوف يندم طيلة حياته على الإتصال الهاتفي القصير الذي أجراه مع والدته ليلة وفاتها.

وأضاف: "لو كنت أعلم ماذا سيحدث في تلك الليلة لما تسرعت وأنهيت المكالمة"، وقال أن شقيقه الأمير ويليام تحادث معها أولاً ثم أعطاه الهاتف فكلّمها لكنه كان على عجلة من أمره، وقال أن الإتصال سيبقى محفوراً في ذاكرته الى الأبد.



وأضاف كنت سأقول لها كل ما أرغب بقوله وهذا أمر علي أن أتعايش معه طول العمر. وكان الأميران هاري وويليام في ذلك النهار في المقر الملكي في بالمورال،

اسكتلندا وكان الأمير هاري في الثانية عشرة من عمره ولم يعلم أنه يسمع صوت والدته للمرة الأخيرة يذكر أن الأمير هاري وضع صورة لوالدته في غرفة إبنه أرتشي.