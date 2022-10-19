هذه الطفلة الجميلة بجانب الراحل سمير غانم أصبحت فنانة شهيرة!! دفعت ٢٠٠ جنيه عشان هذه الصورة.. قوي الملاحظة سيعرفها بالتأكيد!

أعادت حسابات فنية مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير على مواقع التوصل الاجتماعي تداول صورة لطفلة بجانب الفنان سمير غانم متسائلين من تكون.

وكان عمرها حين التقاط الصورة لا يتعدى الـ 7 سنوات، حيث ظهرت كطفلة جميلة رقيقة هادئة واقفة بجانب سمورة وهي في غاية السعادة.

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الصورة كانت قد نشرتها الفنانة على إحدى منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي حيث انهال جمهورها والمتابعين لحسابها بالتعليقات على الصورة، والتفاعلات بالإعجاب، حيث تفاجئوا من مدى وجود نفس الملامح الطفولية والشبه منذ صغرها وحتى الآن، فهي لم تكبر.

إنها الفنانة الجميلة راندا البحيري والتي قالت إنها واحدة من عشاق الفنان الكبير سمير غانم منذ أن كانت طفلة وحتى الآن، وفقاً لما كتبته كتعليق على الصورة.

وتساءل الجمهور ما الذي جمع بين هاذين النجمين، هل هناك صلة قرابة أم أنها مجرد صدفة أم ماذا؟، لتجيب راندا البحيري على هذا السؤال من خلال تعليقها الذي كتبته على الصورة، فقالت إن هذه الصورة تم التقاطها خلال كواليس إحدى مسرحياته.

وأضافت أنه بعد انتهاء العرض المسرحي مباشرة، دفعت 200 جنيه إلى المسرح والتقطت هذه الصورة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لجمهور المسرح.

وراندا البحيري بدأت العمل في مجال الفن والتمثيل منذ عام 1995، من خلال مسلسل حكايات من حارتنا،

وهي من مواليد القاهرة في 8 أغسطس 1983، وتبلغ من العمر 38 سنة.

اسمها بالكامل راندا طلعت البحيري، تزوجت من سعيد جميل عام 2009 وانفصلا عام 2011، وأسفرت الزيجة عن إنجاب ابنها ياسين.

شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة سواء أفلام أو مسلسلات.