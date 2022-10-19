للمتزوجين قبل العلاقة بقليل .. استخدام هذا النبات العشبي يفوق مفعوله أقوى المنشطات في العالم .. لن تتخلى عنه في غرفة النوم بعد اليوم

كشفت دراسات وتجارب عديدة، عن نبات عشبي، له مفعول قوي جدا في إشعال النشوة الجنسية للمرأة والرجل على حد سواء، وفي مكافحة العديد من الأمراض.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يتناولون الحلبة يمكن أن يعززوا الدافع الجنسي لديهم، كما ساعدت الحلبة في زيادة معدلات هرمون التستوستيرون الذي يزيد من معدل الرغبة الجنسية، وفي تقوية انتصاب العضو الذكري بتحفيز الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية.

وأشاروا إلى أنه يصيب بعض النساء أحياناً، فتورا جنسيا، وأحياناً يشهدن هيجانا جنسيا، أشبه بالبركان بعد تناول عشبة الحلبة، وأثبتت التجارب والدراسات أن مفعولها أقوى من مفعول المنشطات الجنسية . وتتبع الحلبة، الفصيلة البقولية، ولها مفعول سحري يصعب السيطرة عليه، حيث تثير الرجال والنساء بشكل جنوني.

وتحتوي الحلبة على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم كما أنها من الملينات الطبيعية التي تحمي الجسم من مشاكل الهضم والإمساك، كما تعتبر من أهم المصادر التي تحتوي على ما يسمى مركبات الفيتوكيميكال الهامة للصحة الجنسية. كما تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والمعادن الأخرى الضرورية للصحة، وتزرع بكثرة في كافة دول العالم، وتستخدم بذورها عادةً في الطبخ، وخاصةً في اليمن وفي دول جنوب ووسط اسيا. وتمتلك بذور الحلبة جذورًا في الطب التقليدي، إذ تم استخدامها قديمًا في العلاج بسبب اثارها المضادة للالتهابات، وخصائصها في تعزيز الرغبة الجنسية. واكتشف العلماء أن عشبة الحلبة لها اثار مرعبة على الهرمونات الجنسية، فهي تعمل على زيادة نشاط كل من الاتي:

هرمون التستوستيرون (Testosterone). هرمون الإستروجين (Estrogen).

وأوضحت دراسة في اثار مكملات مستخلص الحلبة على عينة مكونة من 80 امرأة ممن يعانين من انخفاض الدافع الجنسي، تم تزويد العينة بـ600 ملليغرام من الحلبة يوميًا لمدة 8 أسابيع، لاحظت الدراسة أنه بالمقارنة مع مجموعة الأدوية المعززة للشهوة كان هناك زيادة كبيرة في الرغبة الجنسية والإثارة عند النساء اللاتي حصلن على الحلبة.

وعلى الرغم من فعالية الحلبة في تقوية الشهوة عند المرأة، إلا أنها قد تتفاعل مع بعض الأدوية، وتسبب اضطراب في الجهاز الهضمي، كما يحذر تناولها أثناء الحمل. فوائد الحلبة للجنس الحلبة من الاعشاب المعروفة بأهميتها للجميع، لكنها تأخذ مكانة خاصة عندما يأتي الأمر للصحة الجنسية، حيث يحتوي مشروب الحلبة على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة للصحة سواء للرجال أو للنساء مما يحسن صحتهم الجنسية والعلاقة الحميمة.

فوائد أخرى للمرأة: تساعد على زيادة حجم ثدي النساء وزيادة الهرمونات الأنثوية المحفزة للرغبة الجنسية. تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة. حليب الأم هو أفضل مصدر للتغذية لنمو طفلك. ومع ذلك، قد تكافح بعض الأمهات لإنتاج كميات كافية، بينما تستخدم الأدوية الموصوفة بشكل شائع لزيادة إنتاج حليب الأم، تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تكون بديلاً طبيعيًا وآمنًا. وجدت دراسة استمرت 14 يومًا على 77 من الأمهات الجدد أن شرب الشاي العشبي مع بذور الحلبة يزيد من إنتاج حليب الثدي، مما يساعد الأطفال على زيادة الوزن. فوائد الحلبة للرجل العقيم: غالبًا ما يستخدم أولئك الذين يبحثون عن طريقة طبيعية لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون مكملات الحلبة.

والتستوستيرون هو هرمون جنسي في كل من الرجال والنساء ويؤثر على الوظيفة الجنسية ومستويات الطاقة والوظيفة المعرفية وصحة العظام والمزاج والأهم إنه ضروري لمعالجة العقم. تزيد من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال وتزيد من عمرها وسرعتها. تزيد من نشاط الرجل وتقلل الجهد والتوتر فيحسن الأداء الجنسي. فوائد الحلبة للخصوبة: تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، وترتبط الظروف الصحية مثل السمنة ومرض السكري بانخفاض هرمون التستوستيرون، بغض النظر عن العمر، لذلك فالحلبة لها فوائد في معالجة هذه المشاكل وهي: ترفع كفاءة الهرمونات المسؤولة عن الإخصاب. تساعد على زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال.