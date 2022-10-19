هل تتذكرون الفنّانة زبيدة زوجة الحاج متولي الحسناء؟.. شاهدوا كيف أصبحت عجوزاً اليوم بعد غدر الزمان وتحولت الى شبح بهيئة انسان.!

تداولت حسابات فنية على مواقع التواصل صورة للفنانة فادية عبد الغني التي جسدت دور زبيدة الزوجة الأولى لـ (نور الشريف) في مسلسل عائلة الحاج متولي.



وأثارت الفنانة فادية عبد الغني، جدلاً عبر السوشيال ميديا مؤخرًا، بسبب صورتها المتداولة والتي أظهرت التجاعيد تملأ وجهها.

وفي لقاء نادر لها مع الإعلامية صفاء أبو السعود، في برنامج «ساعة صفا» عبر شاشة «ART» روت فادية عبدالغني كواليس مسلسل الحاج متولي.

وعن سر قبولها بشخصية زبيدة رغم قلة ظهورها في المسلسل قالا فادية عبدالغني: «الشخصية دي عجبتني حسيت إنها حجر الأساس لكل الشغل.. عجبتني جدا فيها مشاعر وحاجات جميلة لا تقل أهمية عن الأدوار التانية».

وصوَّرت «فادية» نحو 4 حلقات لكن في المونتاج كتب نهاية الشخصية بالحلقة الـ7؛ لتضيف: «شخصية زبيدة مكنش ينفع تطول أكتر من كده.. الست دي اتجوزها وماتت عشان يرتبط باللي بعد كده عشان مكنش ينفع يتجوز وهي عايشة».

وعبرت الفنانة فادية عبدالغني، عن إعجابها بالشخصيات الأخرى وفي حال كان عرض عليها دور آخر ستقبله لكن الأنسب لها من ناحية العمر دوري ماجدة زكي وغادة عبدالرازق.

ومسلسل «عائلة الحاج متولي»، هو من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني، وأول عرض له كان في العام 2001، وناقش مشاكل تعدد الزوجات في إطار متسم بالمرح، حيث يبرز كيفية تعامل الزوج مع الزوجات الأربع اللواتي يعتبرن أنفسهن محظوظات في حياتهن الزوجية.



