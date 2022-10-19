بعد فوزه بالكرة الذهبية.. لن تصدق كم بلغت ثروة كريم بنزيما الملقب بـالحكومة.. رقم صادم سيصيبك بالجنون!

وقبل بداية أي موسم، تنظم الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات حفلاً كبيراً لنجوم ريال مدريد، تقوم فيه بتوزيع السيارات على أولئك الذين طلبوها، لكن مسؤولي "أودي" يعرفون عشق بنزيمة للسيارات الرياضية، لذلك فدائماً ما تقدم له شركتهم آخر ما أنتجته مصانعها.

ويُحب بنزيمة سيارة "أودي" من طراز ( RS6 Avant C7)، ويبلغ سعرها 90 ألف جنيه إسترليني، ويتوجه بها بشكل دائم إلى مركز التدريب الخاص بنادي ريال مدريد، لذلك يُعد الفرنسي أحد أفضل المسوقين لهذا النوع من السيارات.

كما يمتلك بنزيمة سياراة "أودي" من طراز "Q5"، وسعرها 40 ألف جنيه إسترليني، لكنه لا يستقلها إلى مراكز التدريب بشكل دائم، كونه يفضل السيارة الرياضية الأخرى التي يُحبها، إلا أن مهاجم ريال مدريد يعود إلى طبيعته المُحبة لأسطوله عندما يكون خارج الملاعب.

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