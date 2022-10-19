مفاجآت ملكية صادمة.. طلاق ميغان ماركل والأمير هاري يحرق السوشيال ميديا!! اكتشف ما خبأته تحت ملابسها في عزاء حماتها الملكة إليزابيث.! !

ضجت السوشيال ميديا وبعض المواقع المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، بأنباء صادمة عن طلاق وانفصال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل خلال الأيام الماضية.



ويبدو أن أزمة ماركل وما كانت تخفيه أسفل ملابسها خلال عزاء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وغضب العائلة الملكية من تصرفاتها قد فجرت خلافات كثيرة بينهما في الآونة الأخيرة، وفق تناولات في السوشيال ميديا.

الخبر انتشر سريعا في السوشيال ميديا إلا أنه لم يقدم أي طرف على التعليق على هذا الخبر المثار في الوسط الفني، الأمر الذي جعل الجمهور يتوقعون صحته.



ولم يستكمل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مهامهما الرسمية كأفراد من العائلة المالكة البريطانية، وفقدا كل ألقابهما الشرفية بحسب بيان صدر قبل حفل زفافهم من قصر باكنغهام.



وتعرضت ماركل لاتهمات خطيرة من كثيرين بإخفاء ميكروفون أسفل ملابس الحداد التي ظهرت بها في قلعة وندسور يوم لتلقي واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب العديد من مستخدمي وسائل السوشال ميديا أن ميغان كانت ترتدي أسفل تنورتها السوداء جهازا يشبه الميكروفون خلال استقبالها واجب العزاء من البريطانيين الذين توافدوا على قلعة وندسور لمواساة العائلة بعد رحيل الملكة يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 96 عاما.

غير أن مصدرًا ملكيًا سارع لنفي تلك الشائعة، قائلًا إن هذا الاتهام "لا أساس له من الصحة".

وأضاف المصدر في تصريحات خص بها موقع "بيج سيكوس"، قائلًا: "هذا جنون وكلام يضر بها وبسمعتها بالفعل، بالطبع لم ترتدِ ميكروفونا".

وأثارت تلك الاتهامات بحق ميغان بعدما تحدث مستخدمون على تويتر عن اكتشافهم تجعيدا غامضا مربع الشكل في فستان الممثلة خلال سيرها إلى جوار زوجها، الأمير هاري، وشقيقه، وليام، وزوجته كيت ميدلتون، وهم يتفقدون باقات ورود التعازي التي قدمها المعزون في وفاة الملكة على أسوار قلعة وندسور.



وسرعان ما انتشرت عديد النظريات والاجتهادات التي تفسر سر استعانة، ميغان، 41 عاما، بجهاز الميكروفون أسفل فستانها، وذهب بعضهم إلى حد تفسير ذلك باحتمال رغبتها في تجميع مادة تدعم بها حلقاتها الوثائقية على نيتفليكس.



وقالت مستخدمة تدعى مارلين: "لا يمكنني تصديق أنها تحاول بذلك تسجيل أجواء العزاء. هي فقط في نظري امرأة حقيرة وسامة. وكنت آمل أن يطلب الملك تشارلز الثالث من نجله هاري بألا يصطحبها معه لحضور الجنازة".