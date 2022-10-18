بعد أن كانت تنافس أم كلثوم أصبحت تعيش على أرصفة الشوارع وتفترش الرصيف!! إفلاس بطلة فيلم سلامة يصدم الجميع!! لن تصدق من هي.! !

مغنية وممثلة مصرية من أصل يهودي، ظهرت في أربعينيات القرن الماضي حيث ولدت في القاهرة عام 1915، لأب يعمل قاضيًا، مانع في البدايات أن تستغل موهبتها الفنّية، ولكنها أحبّت الغناء وتوجهت إلى أشهر صُناع الموسيقى آنذاك.



إنها المطربة سعاد زكي، التي تقول أن أصولها انحدرت من عرق برجوازي،وعندما بلغت «سعاد» 24 عامًا، تركت العزوبية وتزوجت رجُل ينتمي للفن أيضًا، عازف قانون،

مسلم الديانة، يُدعى محمد العقاد، وعلى الرغم من اختلاف الديانات، احترم كل من الزوجين معتقدات الآخر، ولكن الزواج لم يستمر فيما بعد بسبب خلافات اجتماعية، مثل كثير من الأزواج.

تمتّع اليهود في مصر أيضًا بكامل الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية ونشاطاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكانت الحكومة تمنح لهم الأراضى مجانًا لبناء المعابد عليها، وتمتعوا بحرية إصدار الصحف

وفقًا لمّا نص عليه دستور 1923 مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، بجانب حرية العقيدة والرأى والتعليم، وفقًا لمّا سرده الكاتب، سليمان الحكيم، في كتاب «يهود ولكن مصريون».

وقت قصير بدأ الملحنون الكبار في مصر الذين سبق ذكرهم في تلحين أغاني لها، وبدأت تقدم أغانيها في كل منطقة الشرق الأوسط، وسرعان ما دخلت السينما وشاركت في أفلام ( بحبح في بغداد) 1942، و(على مسرح الحياة) 1942،( سلاَّمَة) 1944 بطولة أم كلثوم، (التضحية الكبري) 1947. وكان مستقلب سعاد زكي في مصر واعداً لولا حدوث التحول الحاد .



ربمّا مرَّت حياة «سعاد» كأي مطربة في ذلك الزمن، تشارك في الأفلام السينمائية، وتذهب ليلاً إلى مسارح شارع عماد الدين، بحثًا عن مزيد من الشهرة، ولكن في لحظة ما، تغيرت حياتها وتركت مصر، البلد التي ولدت فيها وذهبت بعيدًا.

في شهر إبريل 2014، نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تقريرًا فنيًا عن المطربة المصرية، سعاد زكي، وأشارت أنها كانت تأتي في المرتبة الثانية بعد أم كلثوم، والتي مثلت في 4 أفلام.



وتدهورت أوضاعها بعد دخولها اسرائيل حيث عملت النجمة الشابة في إسرائيل عاملة نظافة في أحد البنوك في تل أبيب وأصبحت تعاني التشرّد.