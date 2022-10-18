فاجأت الوسط الفني بما فعلتهُ.. هروب شيرين عبدالوهاب مع حسام حبيب من داخل المستشفي يفجر ضجة.. وابنة الفنانة تفاجئ الجميع وتفضح والدتها.! !

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار تفيد بزواج الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وهروبهما من داخل السجن، وهو ما أثار ضجة وصدم الجميع.

وكان حسام حبيب حضر أمام المستشفى المحتجزة به طليقته شيرين وظل لأكثر من 12 ساعة متواصلة منتظرا بسيارته، حتى يستطيع إنقاذها بعد حجزها على غير إرادتها من قِبل شقيقها،

في حين لم يتم التأكد من هروبهما معاً.وهاجم عدد كبير من رواد مواقع الفيديوهات الشهير تيك توك هنا ابنة شيرين عبدالوهاب بسبب فيديو قامت بنشره على صفحتها الشخصية، وفضحت والدتها حسب تعبيرهم.



وفي تصرف غريب قامت هنا ابنة شيرين عبد الوهاب بطرح فيديو لها عبر تطبيق التيك توك تقوم فيه بالغناء وهو ما أثار استغراب الجميع حيث أنها ظهرت في الفيديو بشكل طبيعي على عكس المتوقع، حيث أعتقد البعض دخول ابنتيها فى حالة نفسية سيئة إلا أنها ظهرت بشكل طبيعي وتقوم بالغناء.



وعلق رواد منصات التواصل على الفيديو بالقول: "أمك في المستشفى وانتي تغني وترقصي؟"، "هي أمك مش مريضة"، لا بجد زودتيها".