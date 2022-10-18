الإعلامي توفيق عكاشة يتصدر التريند والسبب.. ما تنبأ به قبل 7 سنوات وقع فعلاً وصدم الجميع!! ماذا حدث؟

تصدر الاعلامي المصري توفيق عكاشة التريند، بعد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو سابق له، وما قاله قبل سنوات على غزو روسيا لأوكرانيا وما قاله عن الحرب العالمية الثالثة.

وظهر عكاشة في مقطع الفيديو على قناة الفراعين: "أنا قلت إني رح أتكلم عن الحرب العالمية الثالثة، الحرب العالمية الثالثة حتيجي من الناحية الشمالية قادمة من إنجلترا وحلف الناتو باتجاه روسيا العظمى، مرحلة الحرب الأوروبية الروسية، وكله شغال في الحرب".

وأضاف: "بعد هذا ستدخل الصين داعمة لروسيا لأن كوريا الشمالية حتدخل مع روسيا فور اندلاع الحرب بين روسيا وحلف الناتو، بعد كده هتدعم أمريكا بقوة وتبدأ أمريكا التدخل، وأثناء انضمام الصين للحرب ستنضم أمريكا في هذه الحرب".

وتابع: "هذه الحرب حرب فاصلة، الذي سينتصر هو الحلف العربي الروسي.. هيقول لك روسيا هتساعد الفرس في حربهم ضد العرب، لأ.."

وختم حديثه: "لكن بشرط واحد هو الموقف السعودي تجاه روسيا.. والحرب العالمية الثالثة ستأخذ بين 3 إلى 6 سنوات حتى تنتهي".