فضيحة فنية تهز البحرين... الفلوس ديال أُمِك.. محمد الترك يخرج عن صمته ويقوم بأخراج أغراض الفنّانة دنيا بطمة من منزله وينعتها بأبشع الألقاب!! الجمهور في صدمة.! !

أثار المنتج البحريني محمد الترك جدلاً واسعاً بعد ظهوره بمقطع فيديو وهو يوضب صور زوجته الفنانة دنيا بطمة ويرميها على الأرض بانفعال، واصفاً إياها بأوصاف بشعة.

وظهر محمد الترك منفعلاً ووثق لحظة رميه لصور الفنانة المغربية داخل علبة من الكارتون أغلقها ودفعها برجله، مكتفيا بالإحتفاظ بصور إبنتيه حلا وغزل.

كما وسمع صوته بالفيديو وهو يغني أغنية الفنانة ريم السواس قائلاً: "أكبر غلطة في حياتي حبيت واحدة واطية".

وكانت قد تقدمت دنيا بطمة ببلاغ ضد محمد الترك متهمة إياه بخيانة الأمانة والعنف الزوجي والتهديد والابتزاز ونفى محمد الترك جميع الأنباء التي تفيد القبض عليه والتحقيق معه