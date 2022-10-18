واقعة شنيعة تقشعر لها الأبدان... زوجة تعود للمنزل وتضبط زوجها يخونها ويمارس الرذيلة مع والدتها.. قفشتهم في الحمام بدون خجل.! ! (تفاصيل مثيرة)

في ساحات محكمة الأسرة، وقفت زوجة تشتكي زوجها، قالة: كان دائم القول لي أمك حلوة، بعد كده اكتشفت خيانته لي مع أمي في الحمام ، ما دعاها للانفصال عنه.



"إسراء "الزوجة، قالت أمام محكمة الأسرة في قضية، طلاق للضرر: زوجي كان دائما يقولي إن أمي حلوة ومعجب بيها أوي، ولكن لم يخطر ببالي في يوم من الأيام أن هذا الإعجاب يصل إلي خيانة، وتكمل: “قمت بالانفصال عنه وأنا هنا لأطلب الخلع منه وآخذ كل مستحقاتي ”.

كنا لسه عرسان

أنا اتجوزت زوجي ده من حوالي سنة، أول شهرين زواج جالى خبر وفاة أبويا، وقتها كنت حامل، بعده أخذت أمي تقعد معايا في الشقة علشان أنا مفيش غيري وملهاش حد يقعد معاها رفضت وقتها وقالتلي أنتوا لسة عرسان جداد، قولتلها أن جوزي مش هيمانع من وجودها وأن بالمرة تساعدني وتقف جنبي في حملي فوافقت.

في الأول كانت واخدة بالها مننا ومن البيت وتساعدني في كل حاجة، بعد كده حصل قدامي حركات بينها وبين جوزي غريبة ، كنت مدي لهم الأمان لأنها أمي وهو زوجي ،

كنت بسيبهم مع بعض وأنا مطمنة وبالتالي علاقتهم ببعض بدأت تقرب وجوزي كان أوقات كتير ألاحظ إنه بيبص علي جسم والدتي وبيقولي إنها حلوة.



وتضيف: "أنا ابني مات في بطني بسببهم" في يوم كنت نايمة صحيت فجأة من التعب وكنت عطشانة فقلت أجيب مياه من المطبخ، سمعت صوت ضحك خارج من الحمام ، فتحت الباب لقيت زوجي وأمي في وضع مخل من غير ملابس، وقتها جتلي صدمة عصبية من اللي شوفته.

واستكملت: نزفت وقتها ولما أخذوني علي المستشفى قالولي إن ابني مات في بطني اللي كان غريب إنهم كان عندهم مبرر لخيانتي، زوجي بعد كده بيبررلي موقفه و قالي "أنتي الحمل خدك مني وأنا كنت تعبان" وبعدين أمك هي اللي غاويتني "ولما واجهتها هي كمان قالتلي "جوزك كداب وهو اللي كان بيتحايل عليا نبقي مع بعض.

واختتمت: سبتلهم البيت وروحت عند واحدة صاحبتي، ورفعت عليه دعوى طلاق للضررعشان يجيلي حقي منه.