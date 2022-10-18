لن تصدق بعد أن شارفت على الـ 55 عامًا.. الفنّانة غادة عبد الرازق ظهرت بدون مكياج ولا فيلتر والجمهور مصدوم: بجد مين دي.! !

صدمت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها، بعد تداول صوره لها على مواقع التواصل صورة لها ظهرت فيها على طبيعتها دون مكياج.

وعلقت غادة على الصورة التي نشرتها كاتبة: "بقالي كتير مانزلتش صورة يالة واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالإعمال المنزلية من طبخ وغسيل وخلافه".

وبدت التجاعيد واضحة على ملامح النجمة المصرية التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الثاني والخمسين.

وعلق رواد منصات التواصل على الصورة بالقول: «. اتغيرتي جدًا.. شكلها مختلف تماماً.. انتي قمتي من النوم واتصورتي على طول».

جدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو مسلسل "لحم غزال" والذي عرض في موسم دراما رمضان التلفزيونية لعام 2021.