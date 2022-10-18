قاعد معاها بصفة إيه.. والدة شيرين عبد الوهاب خرجت عن صمتها وتفضح علاقة ابنتها مع حسام حبيب!!.. الجمهور في صدمة!!

أطلقت السيدة كريمة أبو زيد والدة شيرين عبد الوهاب صرخة استغاثة طالبت فيها بإنقاذ ابنتها من حسام حبيب ومديرة أعمالها السابقة.

وأكدت أنهما يسعيان لإجبار ابنتها على بيع كل ما تملك لهما، وقالت إن شيرين قامت بطرد أسرتها من المنزل بعد اعتراضهم على عودتها لحبيب، وأشارت إلى أنها من طلبت من شقيق شيرين احتجازها في المستشفى للخضوع للعلاج.

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قالت والدة شيرين، ببرنامج "الحكاية": "علاقتي بـ (شيرين) كانت كويسة جدا، وأول ما جه (حسام) قلب حالها".

وتابعت: "حسام حبيب مش بيخلي حد جنبها عشان يستفرد بيها، وهو بيؤمرها بكدا (كنت قاعدة معاها في البيت وقالتلي لازم تمشي)، ودمرها قبل كدة كتير".

واستكملت: "هو قاعد معاها بصفة إيه، وبستنجد منه ومن سارة الطباخ".

وأضافت: "أنا استرجيت ابني ياخدها المستشفى عشان محدش قادر عليها ولا عليه، وأنا طردته وقولتله (انت إيه اللي جايبك هنا)، قالي (ده أنا هتجوزها)، قولتله (لما تشوف حلمة ودنك)، والواد ده رجع تاني قلب حالها".

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

وكانت صفحة عرب وود، ذكرت في منشور لها عبر "إنستجرام"، جاء فيه: "في تفاصيل صادمة لواقعة إصابة شيرين عبدالوهاب ونقلها الى المستشفى، كشف محاميها المستشار ياسر قنطوس وفريق مكتبه للإعلام أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها، ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من اسبوع تقريبًا".

وانتشرت في الساعات الماضية الأخيرة أخبارًا تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لانزلاق مفاجئ في منزلها، إدى إلى إصابتها برباط صليبي.

وكان من المفترض أن تحيي الفنانة شيرين حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 29 أكتوبر الجاري ولم يتم تحديد موقف الحفل حتى الآن.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لشيرين كان خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.