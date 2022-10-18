مسكتها في شقة متلبسة!! شقيق شيرين عبد الوهاب يثير ضجة كبيرة ويفضح أخته على الهواء مباشرة وعمرو أديب مصدوم!!

انصدم الجمهور العربي من جراءة شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث كشف حقيقية تعاطي أخته للمخدرات في إحدى الشقق بالتجمع.

ومن خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، قال محمد عبد الوهاب: شيرين كانت بتتعاطى مخدرات مع حسام حبيب في شقة بالتجمع، وأنا روحت شقة التجمع دي عشان أخد شيرين للمستشفى تتعالج، والنيابة بتحقق مع المستشفى اللي هي فيها دلوقتي.

تصريحات شقيق شيرين عبد الوهاب لم تمر مرور الكرام وتلقى العديد من التعليقات المسيئة بحقه، حيث عبر أكد المتابعون في التعليقات أنه كان الاجدر به أن يتكتم على هذا الخبر ويتم حله عائليا بينهم