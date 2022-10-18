ملعقة واحدة فقط من هذا الشيء كل صباح.. هذا ريجيم العجائب السحري الذي أفقد روجينا 20 كيلو خلال أسابيع.! !

كشفت الفنانة المصرية روجينا عن وصفة سحرية أفقدتها نحو 20 كيلو من وزنها الزائد ومكنتها من الحفاظ على رشاقتها ونظارة وجهها.



وقالت في مقابلة تلفزيونية أنها تحرص عند الصبح على شرب الماء، بعد ان تتركه خارج الثلاجة طوال الليل لتكون حرارته من حرارة الغرفة، وتتناوله مباشرة بعد استيقاظها.

واضافت انها "بعد 45 دقيقة من شربها لقنينة المياه، تتناول فصين من الثوم بعد تقطيعهما كما لو انهما دواء، ومن بعدها ملعقة زيت زيتون"، لافتة الى ان ذلك يزيد من مناعة الجسم وينقيه ويساعدها في الحفاظ على جمال بشرتها ورشاقتها.



وفي وقت سابق، اكدت الفنانة المصرية انها لا تحرم نفسها من اي طعام، بل تتناول كل ما يحلو لها بكميات معتدلة، وتواظب على ممارسة الرياضة وشرب كمية كبيرة من المياه.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة روچينا مسلسل كيد الحريم والذي شاركت به في تنافس رمضان ٢٠٢٢ وجسدت روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبدالله الإمام.