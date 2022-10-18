علامات الساعة تظهر.. تم القبض على طبيب يمارس الرذيلة مع سيدة وتصويرهن في عيادته ويوثق جريمته وعندما تم تسريب الفيديو حدثت الكارثة وكانت هذه النهاية.!!

تخلى طبيب عن شرف المهنة واستغل عمله في العلاج الطبيعي وأمراض السمنة في استدراج عشرات النساء وممارسة الحميمة معهن وتصويرهن بهاتفه الخاص.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية رصدت حسابا على موقع تويتر، ينشر مقاطع وصورًا فاضحة ومخلة بالآداب العامة، ويظهر فيها شخص واحد في أوضاع مخلة ويمارس الرذيلة مع عدد من السيدات "وجوههن مخفية".

وكشفت التحريات أن الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو وهو طبيب بمحافظة المنيا اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات وتصويرهن بهاتفه المحمول، الذي وقّع في يد عددٍ من الشباب الذين نشروا فيديوهات وصورًا منها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي بسبب رفضه دفع أموال لهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 شباب، بعدما تبين من تحريات أجهزة الأمن أنهم وراء ترويج تلك الفيديوهات؛ للانتقام من أخصائي العلاج الطبيعي الذي ظهر مع السيدات، وهو يمارس الرذيلة.

وتبين أن المتهمين ساوموا أخصائي السمنة والنحافة على مبلغ مالي كبير يقدر بمليون جنيه، وعندما رفض طلبوا منه التنازل لهم عن فدان من أرضه، لكنه رفض، وفوجئ بانتشار تلك الفيديوهات فهرب من منزله الموجود بإحدى قرى المنيا.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الذي يعمل طبيب، علاج طبيعي وأمراض سمنة مارس العلاقة على مدار سنتين مع أكثر من 30 سيدة داخل عيادته الخاصة، وتصويرهن في أوضاع مخلة.

وأوضحت جهات التحقيق أنها ستكتفي بالاستماع إلى أقوال السيدات اللاتي ظهرن مع المتهم الشهير بـ "عنتيل الصعيد" فقط، وطبقًا للقانون لن يتم توجيه لهن ارتكاب جريمة الزنا إلا من خلال دعوى من الزوج، مشيرة أنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات من أزواج السيدات يتهموهن بالزنا.