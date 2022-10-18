كل واحدة أجمل من الثانية!! بنات الفنان فريد شوقي الخمس يظهرن لأول مرة ويخطفن الأنظار.. ملكات في الجمال!!

حصد الفنان فريد شوقي العديد من الألقاب في مسيرة فنية امتدت لأكثر من 50 عاماً، فهو "وحش الشاشة، ملك البريمو، ملك الترسو" لكنه عُرف أيضا بلقب شهير هو "أبو البنات".

وننشر لكم اليوم صورة تجمع "الملك" ببناته الخمس، وهن منى من زوجته زينب عبدالهادي، وناهد ومها من الفنانة هدى سلطان، وعبير ورانيا من زوجته سهير ترك.

تزوج فريد شوقي 5 مرات، كانت الأولى من صديقته في معهد الفنون المسرحية، ثم من ممثلة مغمورة تدعى زينب عبدالهادي، أما الثالثة فكانت محامية، ثم تزوج من الفنانة هدى سلطان وأنجب منها ناهد، وبعد انفصاله عنها تزوج سهير ترك وأنجب الفنانة رانيا.