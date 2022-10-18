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ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية بسبب صفحة على انستغرام تحمل اسم رهف القحطاني،تظهر فيها شابة ​منقبة​ تخفي وجهها، وتنشر صور جريئة لها دون ملابس، وتستعرض بها جسدها بطريقة خادشة للحياء ومستفزة حسب رأي المتابعين واللافت ان عدد متابعيها تخطى الـ 80 ألف خلال فترة قصيرة، وتحصد صورها التي تخفي فيها وجهها وتخرج جسدها على الاف الاعجابات، والتعليقات من قبل المتابعين الذين انقسموا بين مهاجمين ومنتقدين لها وهو الأغلبية تقريبا، وبين من يتغزل بها وبمفاتنها وطالبينها بالكشف عن وجهها لإظهار جمال وجهها. وإلى الآن لم يعرف هوية الفتاة رغم الضجة التي سببتها، الا ان الكثير من رواد مواقع التواصل طالبوا بالقاء القبض عليها وسجنها.

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حصد الفنان فريد شوقي العديد من الألقاب في مسيرة فنية امتدت لأكثر من 50 عاماً، فهو "وحش الشاشة، ملك البريمو، ملك الترسو" لكنه عُرف أيضا بلقب شهير هو "أبو البنات".

وننشر لكم اليوم صورة تجمع "الملك" ببناته الخمس، وهن منى من زوجته زينب عبدالهادي، وناهد ومها من الفنانة هدى سلطان، وعبير ورانيا من زوجته سهير ترك.

تزوج فريد شوقي 5 مرات، كانت الأولى من صديقته في معهد الفنون المسرحية، ثم من ممثلة مغمورة تدعى زينب عبدالهادي، أما الثالثة فكانت محامية، ثم تزوج من الفنانة هدى سلطان وأنجب منها ناهد، وبعد انفصاله عنها تزوج سهير ترك وأنجب الفنانة رانيا.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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