ملكة جمال..هذه هي طليقة مصطفى شعبان التي رفض ألا يتزوج بعدها.. جمالها سحر القلوب والجمهور: لك حق متتجوزش

النجم مصطفى شعبان تزوج من خارج الوسط الفني، والتي التقاها في إحدى صالات الألعاب الرياضية، عام 2006 ووقعت بينهما قصة حب من النظرة الأولى مما دفعه لطلب الزواج منها.

وبعد أن تم الزواج وقعت الخلافات سريعًا بين الثنائي، فالفتاة التي ارتبط بها من خارج الوسط الفني، لم تعي كيفية الارتباط بفنان، فوقعت بينهما خلافات بسبب الغيرة، وقيل وقتها أنه بسبب محاولاتها للتدخل أيضًا في اختيارات مصطفى شعبان الفنية من خلال الاطلاع على السيناريو.

وانتهت زيجة مصطفى شعبان سريعًا حيث لم تدم أكثر من 7 أشهر، استقر الطرفان خلالها على الطلاق واستوفت الزوجة حقوقها وانتهى الأمر.

في المقابل ذكرت مصادر مقربة من الفنان أن مصطفى شعبان رفض الزواج بعدها لأنه مازال يحبها؛ في حين علق المتابعون على صورة زوجته ياسمين:"لك حق متتجوزش"؛ في اشارة إلى أنها فعلا جميلة.