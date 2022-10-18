شيرين عبد الوهاب خدعت الجميع وحتى أقرب الناس اليها . ما تفعله مع حسام حبيب فجر غضب شقيقها الذي كشف المستور أخيرا!!

أكد محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين على عودة الفنانة شيرين للفنان حسام حبيب منذ أيام، وقال شقيق شيرين عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية إنها عادت إلى حسام حبيب وتتحدث معه عبر تطبيق واتساب منذ حوالي أسبوع بعدما أقنعها بالتصالح معه.

وأشار شقيق شيرين عبد الوهاب إلى أن حسام حبيب وسارة الطباخ مديرة أعمالها السابقة يحيكون مؤامرة حولها رغم تنازلها عن القضايا المرفوعة ضده.

ونشرت مسبقا أنباءاحتجاز شيرين عبد الوهاب في إحدى المستشفيات لحمايتها من حسام حبيب، الرواية الحقيقية لما حدث أن حسام حبيب حاول خلال الفترة الماضية إقناع شيرين عبد الوهاب بالعودة له خاصة بعد التصالح بينهما، وتطورت الأحداث ومالت شيرين عبد الوهاب لمحاولات حسام حبيب وكانت على وشك الاستجابة له لولا تدخل شقيقها وأسرتها .

واتفقت شيرين مع أسرتها على الابتعاد لبعض الوقت واستغلال هذه الفترة في علاج إدمانها على العقاقير الطبية المخدرة ودخول المستشفى للحصول على مساعدة نفسية لكن حسام لحق بها.

كشف شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنه اضطر أن يحتجز شقيقته داخل أحد المستشفيات الكبرى، حتى ينقذها من إدمان المخدرات، مشيرا إلى أنه أخذ لجنة خاصة من المستشفى حتى يأخذ شقيقته شيرين من شقة التجمع للمستشفي؛ لإنقاذها من تعاطي المخدرات مع طليقها حسام حبيب.

وقال شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية له: أنا أخدت لجنة من المستشفى عشان أجيب أختي من شقة التجمع لإنقاذها من تعاطي المخدرات مع طليقها حسام حبيب.. عشان كدا دخلتها المستشفى لإنقاذها من المخدرات.

ومن جانبها، كانت حررت المطربة شيرين عبد الوهاب محضرا ضد شقيقها، بعد احتجازها بأحد المستشفيات دون إرادتها، لذلك حرر المستشار ياسر قنطوش محضرًا ضد شقيق المطربة، طالب فيه أيضا بتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى، حتى يتعرف على كافة التفاصيل التي تعرضت لها موكلته.