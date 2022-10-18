لن تتخيلوا كم مرة تزوج محمد أنور السادات! صور نادرة من حفلات زفافه.. والمفاجأة في زوجاته ملكات الجمال !!

تزوج الرئيس الراحل محمد أنور السادات مرتين الأولى من السيدة إقبال عفيفي، وكان ذلك عقب تخرجه من الكلية الحربية في أواخر الثلاثينيات.

وكان زواجه من السيدة إقبال، تقليديًا حيث أنها تنتمي إلى أصول تركية، وكانت تربطها قرابة قريبة بينها وبين الخديوي عباس، كما كانت أسرتها تمتلك بعض الأراضي بقرية ميت أبو الكوم والقليوبية أيضًا.

وهذا ما جعل عائلتها تعارض زواجهما، لكنه بعد أن أتم السادات دراسته بالأكاديمية العسكرية تغير الحال وتم الزواج واستمر لمدة عشر سنوات، وأنجبا خلالها ثلاثة بنات هم رقية، راوية، و كاميليا.

كما تزوج السادات للمرة الثانية من السيدة جيهان، وكان ذلك قبل الثورة في أواخر الأربعينيات، وقد التقت مع السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجاً ولديه 3 بنات وهم رقية، راوية، وكاميليا.

بالفعل تزوجته جيهان في 29 مايو 1949 وذلك مبكرًا قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية عندما كان ضابطًا صغيرًا، وأنجبت منه ثلاثة بنات وهن لبنى، نهى، جيهان وولد واحد وهو جمال