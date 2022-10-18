شاهد: الفنّان ناصر القصبي يفاجئ الجميع بصورة نادرة مـع نجله الشاب الذي تغلب بوسامته علـى تيم حسن.!!(صورة )

أنتشرت عبر الصفحات والمواقع الفنية صور الفنان السعودي ناصر القصبي برفقة ابنه الأكبر راكان، واستطاع الابن أن يخطف أنظار الجميع في أحدث ظهور له خاصة وأنه يشبه والده بدرجة كبيرة ليصفه البعض بأنه نسخة طبق الأصل.



ولاقت صورة القصبي برفقة نجله راكان تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وهو الابن الأكبر لناصر القصبي وكان قد تخرج منذ فترة من جامعة في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصص صناعة الأفلام.

ويعد النجم ناصر القصبي من اشهر الممثلين الكوميدين في الخليج العربي، و قد حقق نجاحا كبيرا اجزاء مسلسل "سيلفي" بمشاركة نخبة من المع نجوم الخليج.



يشار الى ان ناصر القصبي انتقل من عالم النباتات والتربة، بعد تخرجه من كلية الزراعة في جامعة الملك سعود الى احتراف التمثيل في الثمانيات إلا أن انطلاقته الحقيقية كانت مع رفيق دربه الممثل عبد الله السدحان، حينما قدما سويا مسلسل "طاش ما طاش" على مدى مواسم رمضانية متعاقبة قدم خلالها الممثل السعودي 540 شخصية متنوعة.



ولدى ناصر القصبي 3 ابناء من زوجته الروائية السعودية بدرية البشر، وهم: هالة، مهند وراكان الابن البكر والذي انهى تحصيله الجامعي قبل نحو 3 سنوات من جامعة Full Sail الاميركية، وحصل على شهادة في صناعة الافلام.