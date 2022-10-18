ماحقيقة زواج الفنّان شريف منير وينهي تعب السنين بزفاف أسطوري من ممثلة شهيرة والجمهور مصدوم.. أول الصور من شهر العسل.! !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بزواج الفنان المصري شريف منير بالفنانة فيدرا، الأمر الذي صدم الجمهور.



ورغم عدم تأكيدات إلا أن المصادر اضافت أن الزفاف كان أسطوري وان الصور المنتشرة عبر المواقع الاعلامية تكون من شهر العسل.وبعد التأكد من صحة الاخبار المنتشرة،

اتضح أن الصورة من مسلسل يجمع الفنان شريف منير والفنانة فيدرا، ولا صحة لما تم تداوله عبر المواقع الاعلامية.



وجاءت تكهنات الزواج بعد أن قامت الفنانة فيدرا بأخذ صورة مع الفنان شريف منير أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل إيجار قديم، والمقرر عرضه قريبًا، حيث تواصل فيدرا؛ تصوير أحداث العمل على قدم وساق حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة.



وتجسد فيدرا خلال أحداث المسلسل؛ شخصية كاميليا، وهي سيدة أروستقراطية تقع في حب شريف منير، الذي يقطن في عمارة سكنية تدور فيها قصة المسلسل.