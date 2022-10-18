كريم عبد العزيز يوجه ضربة موجعة لمحمد رمضان ويكسر غروره!! لن تصدق ماذا قال الفنان!

علق الفنان المصري كريم عبد العزيز على لقب "نمبر وان" الذي يطلقه الفنان محمد رمضان على نفسه طوال الوقت.

وقال كريم عبد العزيز خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الـ43، إنه تربى هو وأبناء جيله على مدارس محترمة في الفن ويعرفون حدودهم جيدا مشيرا إلى أن الأجيال السابقة كانت تساندهم وهو ما يفعلونه حاليا.

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وقال كريم عبد العزيز "احنا ماكبرناش على فكرة نمبر وان .. انت بتعمل فيلم وتقدمه للناس وبتتمنى إنه يعجبهم وتعمل إيرادات ومرة تانية زمايلك يحققوا إيرادات هي الدنيا كدا.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرته الفنية، وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي وحضرها عدد من النجوم منهم أحمد الفيشاوي وزوجته وأحمد شاكر عبد اللطيف والسيناريست تامر حبيب.