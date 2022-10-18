صور زوجة تيم حسن الأولى تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي وجمالها حديث الجمهور.. أجمل من وفاء الكيلاني بمليون مرة ! صور

تزوج الفنان تيم حسن قبل زواجه من وفاء الكيلاني فنانة شهيرة وأنجب منها ولدين هما ورد وفهد، وفي فبراير/شباط 2012 تم إعلان الطلاق، وهي الممثلة ديمة بياعة عام 2002 التي تزوجت عام 2014 من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مؤخرا صورا للنجمة ديما تحت عنوان زوجة تيم حسن الأولى وقد لفتت الانظار بحسنها كما علق الجمهور بأنها اجمل من وفاء الكيلاني بكثير.بعدها تزوج تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، في خبر شكل صدمة كبرى في الوسط الفني، خاصة بعد انتشار شائعات أن انفصال تيم حسن عن زوجته ديما بياعة كان بسبب الخيانة.

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ويشار إلى أن رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل، طليق وفاء الكيلاني، سبق أن صرح لمجلة عربية وقت زواجهما، أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سراً لمدة عام قبل إعلان زواجهما.

وأنه عندما اكتشف زواج وفاء الكيلاني من تيم حسن بعد تردده كثيراً على منزلها بعلم والديها، رفع دعوى قضائية ضدها للحصول على حضانة طفليه منها، إن لم يتم إعلان الزواج بطريقة رسمية؛ لذلك قامت وفاء الكيلاني وتيم حسن بإعلان الزواج بشكل رسمي من خلال صورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزوجت وفاء الكيلاني في 25 أغسطس/آب 2008 من طوني ميخائيل أثناء عملهما معاً في روما في شبكة قنوات ART وتم الزواج مدنيا بقبرص في البداية تبعه عقد قران في مصر بعد اعتناق طوني الإسلام بسبب معارضة عائلتها لهذا الزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان.

وأنجبت منه ابنتها جودي وفي عام 2011 أنجبت ابنها ريان، قبل أن ينفصلا.