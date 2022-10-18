مبحبش افتكره خالص.. الفنانة سلوى عثمان ندمت على هذا الدور مع نور الشريف والسبب صادم !!

كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن ندمها الشديد لتقديم دورها في مسلسل "العطار والسبع بنات" بطولة الفنان نور الشريف والفنانة سوسن بدر، مضيفةً:"مبحبش افتكر الدور دا وبعتبره أسوأ مسلسل في حياتي".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" تقديم كلا من منى عبد الغنى، والإعلامية هبة الأباصيرى والإعلامية إيمان عز الدين ، عبر فضائية "CBC"، أن تقديمها لهذا الدور جاء بالصدفة، وعلى الرغم من تقديمها لكثير من الأعمال بجانب الفنان حسين فهمي، ونور الشريف إلا أنها تعتبر هذا الدور "غير مهم".

وتابعت أنها لم تشارك في أي عمل فني بسبب ضائقة مالية، لافتةً إلى أنها لم تتجه للفن إلا بسبب حبها لهذا المجال وليس لكسب الأموال.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان، كان مسلسل "نسل الأغراب" بمشاركة كل من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة والفنانة مي عمر، وتم عرضه في موسم رمضان الماضي.