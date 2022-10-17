بمهر ملكة.. ماالحقيقة بأن حلا الترك تطلّق مرحلة العزوبية بحفل زفاف أسطوري من هذا النجم الكبير!! أولى الصور وهما متشابكين بالأيدي.!

تداولت صفحات فنية مؤخرا صورة نشرتها الفنانة حلا الترك والتي تشير إلى إرتباطها بفنان مشهور.

وأوضحت بعض الصفحات الفنية في السوشيال ميديا بأن حلا الترك تزوجت من الفنان السوري عدي أيمن.

وهذه هي الصورة المزعومة التي نشرتها حلا الترك وأشارت إلى ارتباطها من جهتها ردت إدارة أعمال الفنانة حلا الترك، في تصريح خاص مع برنامج "إم بي سي ترندينغ"، على هذه الأنباء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها.

وأوضحت بأن أنباء زواج حلا الترك مرتبطة بالأزمات التي دخلت فيها مع والدتها الفنانة الكويتية منى السابر ولا صحة لما يشاع.