حتى لو كنت متزوج 4 نساء .. تناول البصل بهذه الطريقة لمدة أسبوع واحد وشاهد المعجزة الخارقة التي ستحدث لك في غرفة النوم !

رغم أن البصل يعد من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان، إلا أن الكثير يجهلون أن له فوائد صحية كثيرة للإنسان، وله فوائد للصحة الجنسية بشكل خاص، ويعود السبب في ذلك لقلة المعلومات المتداولة عن فوائد البصل المثبته علميا وفق دراسات حديثة سنتطرق لها في هذا المقال.

ولأن المشاكل الجنسية من أكثر المشاكل انتشارا في العالم، فقد يلجئ بعض الرجال للبحث عن مواد ووصفات طبيعية لمعالجة تلك المشاكل، ومن الوصفات الطبيعية المستخدمة في بعض الدول العربية "خلطة البصل مع البيض واللوز"، وهي خلطة مقوية بشكل عام، ولها مفعول مذهل في تقوية الإنتصاب وتأخير سرعة القذف.

طريقة عمل خلطة البصل والبيض واللوز

المكونات

- حبة بصل متوسطة الحجم

- بيضة مسلوقة

- 7 غرام من اللوز

- 5 ملاعق عسل أصلي

التحضير والإستخدام:

- نقوم بتقطيع حبة البصل إلى شرائع صغيرة، ونضعها في إناء متوسط الحجم.

- نهرس اللوز بالخلاط جيدا، ونضيفه إلى البصل

- نهرس حبة البيض ونضعها مع البصل واللوز في الإناء.

- نضيف للمكونات 5 ملاعق من العسل الأصلي، ونخلطها مع بعضها جيدا.

- تناول كل يوم قبل النوم 3 ملاعق من المزيج لمدة أسبوع وستلاحظ المفاجأة التي ستدهشك.

- يمكن إعادة تناول المزيج بين الفترة والأخرى لتعزيز القوة والفائدة.

وقبل أن تجربو هذه الوصفة، دعونا نتعرف على مكوناتها بالتفصيل:

البصل

يُعد البصل من الأطعمة الزاخرة بالفوائد الصحية المتنوعة، فهو يحمل في ثناياه العديد من المركبات النباتية الكيميائية التي تحدث بشكلٍ طبيعي فيه، القادرة على التفاعل مع جسم الإنسان وإحداث تفاعلات صحية داخله، تُمده ببوتقةٍ من الفوائد الصحية المختلفة، تتمثل هذه المركبات بما يأتي: مركبات الفلافونويد. الكريستين. السيباين. الفينيلديثين. المركبات الكبريتية. يحتوي البصل على العديد من المركبات النباتية التي من شأنها أن تُعزز من قدرته على تقديم الفوائد الصحية للجسم.

القيمة الغذائية للبصل

يعد البصل من الأطعمة المخفضة بسعراتها الحرارية والغنية بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة للحفاظ على صحة الجسم، حيث إنَّ الصحة العامة من شأنها أن تؤثر على الصحة الجنسية، لذا من خلال السطور التالية سنتعرف على القيمة الغذائية.

يحتوي الكوب الواحد من البصل المفروم الذي يُعادل 115 غرام، على 46 سعره حرارية، و1.26 غرام من البروتين، و10.7 غرام من الكربوهيدرات، و0.115 غرام من الدهون، و4.88 غرام من السكريات، و1.96 غرام من الألياف، و8.51 مليغرام من فيتامين ج، و168 مليغرام من البوتاسيوم، و0.138 مليغرام من فيتامين ب6، و0.148 مليغرام من المغنيسيوم.

علاقة البصل بالجنس

أُجريت مراجعة علمية لعددٍ كبير من الدراسات 2019 نُشرت في المجلة الدورية الأكاديمية؛ للبحث في تأثير البصل على مستويات الهرمون الجنسي لدى الرجال، والذي يُعرف بالتستوستيرون، حيث يرتبط انخفاضه بمجموعة من الأمراض، مثل مرض السكري، والعقم، وهشاشة العظام والزهايمر أيضًا، لتكشف لنا هذه المراجعة أنَّ الدراسات التي أُجريت لهذا الصدد كان أغلبها على الفئران الذكور وأنَّ دراسة واحدة فقط أُجريت على الرجال الأصحاء، وكانت نتائج تلك الدراسات كالتالي:

في دراسة الفئران التي امتدت ما بين 10 إلى 60 يومًا، استخدمت عصير البصل عن طريق الفم بجرعةٍ تراوحت بين 0.5 إلى 6 مليليتر في اليوم الواحد. كشفت دراسة الفئران المخبرية وجود تأثير إيجابي للبصل على مستوى هرمون التستوستيرون لدى الفئران الذكور.

وبالنسبة للدراسة البشرية الوحيدة التي أُجريت فقد كشفت أيضًا عن تأثيرها الإيجابي لمستخلصات البصل على مستويات هرمون التستوستيرون.

وخلص الباحثون في المراجعة إلى أنّ "إنَّ الآليات التي يُعزز بها البصل مستويات التستوستيرون لدى الذكور تتبلور بشكلٍ أساسي من خلال تعزيز إنتاج الهرمون اللوتيني، والحد من آثار الجذور الحرة الضارة المتكونة في الجهاز التناسلي الذكري، وتعزيز آلية الدفاع المضادة للأكسدة في هذه المنطقة".

أظهر البصل نتائج واعدة في تعزيز هرمون التستوستيرون، لكن نظرًا لأنّ معظم هذه الدراسات أجريت على نماذج حيوانية، هناك حاجة للمزيد من الدراسات البشرية التأكيدية في هذا السياق البحثي المحدد.

البيض

ما هي فوائد البيض المسلوق للجنس؟

البيض المسلوق غني بفيتامينات B6 و B5 وهي مفيدة للجنس للأسباب التالية:

- تساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الهرمونات ومحاربة التوتر، وهما شيئان مهمان للرغبة الجنسية الصحية.

- يعتبر البيض أيضًا رمزًا للخصوبة والبعث. يقال إن تناول بيض الدجاج المسلوق قبل ممارسة الجنس يزيد من الرغبة الجنسية ويزيد من مستويات الطاقة. وكل من بيض الطيور والأسماك يحتوي على B6 و B5.

فوائد البيض المسلوق للرجال:

يعد البيض المسلوق أحد أفضل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب (ب 6 و ب 5) وهي فيتامينات ضرورية للرجال.

يساعد كثيرًا عندما يتعلق الأمر برفع الدافع الجنسي لدى الرجال والحفاظ على العقل خاليًا من الإجهاد.

يساعد هذا على البقاء أكثر هدوءًا أثناء العملية الجنسية ويبعد أيضًا خطر القلق وسرعة القذف.

يمكن أن يساعدك تناول البيض المسلوق قبل العلاقة الجنسية في زيادة الرغبة الجنسية والحفاظ على النشاط طوال الوقت.

البيض أيضًا تحت دائرة الضوء لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات الهرمون في جسم الشخص. لذا، فإن بيضة في اليوم تبقي المخاوف الجنسية بعيدة.

اللوز

يحتوي اللوز على الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة الجنسية والإنجابية أيضاً؛ وتكمن فوائد اللوز للجنس بسبب احتوائه على الزنك، الذي يحتاجه الجسم للعديد من الوظائف الحيوية مثل التمثيل الغذائي، وزيادة الرغبة والأداء الجنسي، وتنظيم مستويات هرمون التستوستيرون، والذي يعد أهم هرمونات الذكورة.

ويمكن أن تكمن فوائد اللوز للجنس أيضاً في احتوائه على السيلينيوم الذي يساعد في علاج مشاكل العقم، واحتوائه على نسبة كبيرة من المغنيسيوم الذي يحسن متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء، كما أنه يعد من أحد الطرق الطبيعية لعلاج سرعة القذف.

كما أن اللوز يعمل علي تنشيط الدورة الدموية للجسم وتنشبط الاعضاء الجنسية لانه يؤدي الي زيادة تدفق الدم بمناطق الجسم كما يعمل اللوز علي مقاومة مشاكل ضعف الانتصاب للرجال.

العسل

يحتوي عسل النحل النقي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تلعب دوراً رئيسياً في حماية الجسم وتحفيز عمل المناعة في مهاجمة الأمراض، كذلك يحتوي على فيتامينات ب المركب بنسبة عالية بالإضافة لأنه يحتوي على الحديد، البوتاسيوم، الكروم، الكالسيوم، الزنك، النحاس والكروم وغيرها من المعادن الهامة للصحة وكلها مفيدة للجنس.

تناول العسل يساعد في تحسين صحة الرجال الجنسية وتقوية الانتصاب.

يعالج العسل مشاكل الارتخاء في العضو الجنسي عند الرجال.

فوائد العسل الملكي للجنس

بفضل كل تلك المعادن والفيتامينات في العسل الجبلي يعتبر العسل من أهم العلاجات الطبيعية التي يرشحها الأطباء وكذلك الطب الشعبي والبديل لعلاج المشاكل الصحية الجنسية للرجال والنساء.

يساعد العسل الملكي في تهدئة الأعصاب وتهدئة الجسم للاستمتاع بالعلاقة الحميمة.

يؤخر العسل الملكي من سرقة القذف، ما يزيد الاستمتاع بالعلاقة الجنسية.

فوائد العسل الجبلي للجنس

العسل الجبلي هو نوع معين من العسل، والذي له فوائد صحية عديدة، وإليك هنا فوائد العسل الجبلي للجنس والتي لا يجب أن تفوتها.

يعالج العسل الجبلي العقم عند الرجال حيث يحفز على زيادة عدد وقوة الحيوانات المنوية.

يعزز العسل الجبلي الرغبة الجنسية لدى الطرفين.

فوائد شمع العسل للجنس

شمع العسل هو المكان الذي يخزن فيه النحل العسل، ويتم تناوله لطعمه اللذيذ، ولكن له كذلك فوائد للعملية الجنسية يمكنك التعرف عليها هنا.

يساعد شمع العسل في تجديد خلايا الجهاز التناسلي عند الرجال والمرأة.

شمع العسل غني بالطاقة والسعرات الحرارية وهي ضرورية للعملية الجنسية خاصة عند الرجال.