هذه الطفل هو الممثل الوحيد الذي قتل أبوه وبطريقة فضيعة !! لن تصدّق من يكون.. !!

مأساة صادمة تلك التي عاشها الفنان التركي الشهير أورهان شيمشك ، لا تستهينوا أبدًا بالمرض النّفسي، فهو ليس بمزحةٍ ، فما فعله النجم التركي مأساة لم يسبقه إليها أحد!!

لعلّ المشكلة أنّ أحدًا من عائلته لم يكن يهتمّ به، لا بل، كان يُعامل وكأنّه أقلَّ شأناً من أفراد الأسرة فقرّر الانتقام.

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أكثر من كان يوجّه له الانتقادات الجارحة هو والده، الذي اعتبره أنّه أقلّ إنتاجًا من أفراد أسرته، إذ إنّه لم يتفهّم أنّه يعاني من مرض الهوس الاكتئابي الحادّ.

طلب من والده أن يرافقه في السيارة في نزهةٍ، وعندما تقابلا، بدأ الأخير يوجّه لولده الإهانات، فسمع صوتًا (هلوسة) يقول له: “أقتل والدك وتعال إليّ”.

أوقف السيارة، وأخرج سكينةً، وبدأ بطعنه للمرة الأولى، فلم يمت. وأصرّ الوالد على توجيه الشّتائم له، فطعنه مرّةً أخرى.

طلب والده أن يسامحه على الأمور السيئة التي قالها تجاهه. وفور أن أوقف عملية الطعن، عضّه بيده، وأكمل الشتائم، فعاد أورهان وطعنه، حتّى وصل العدد إلى 32 مرّةً.

شعر بأنه من واجبه إيقاف ألمه، وأنه يجب أن يكون جيداً معه، فيرحمه من عذابه. فقام بقطع حلقه وقصبته الهوائية، حتّى أسلم الرّوح.

قصد أورهان الشرطة مسلّمًا نفسه. وطلب من القاضي حكم الإعدام، غير أنّه تمّ إدخاله إلى مصحة نفسية، فحاول الانتحار 4 مرّات دون أن ينجح. لا تستهينوا أبدًا بعلاج المرضى النّفسيين، والوقوف إلى جانبهم.