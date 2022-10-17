رحيل بطلة مسلسل سنوات الضياع يدمي قلوب الملايين !! أصيبت بالصلع وجثمانها أبكي الوسط الفني والجمهور التركي- صور

موجة حزن كبيرة تلك التي فجّرها خبر وفاة بطلة مسلسل سنوات الضياع التركي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لوسائل إعلامٍ تركية فقد توفيت الممثلة التركية بيلور كالكافان، السبت، عن عمر يناهز59 عامًا بعد صراع مع سرطان الرئة .

وتعرف بيلور كالكافان عربيًا من خلال مسلسل “سنوات الضياع” حيث كانت تؤدي دور والدة لميس.

وظهرت للمرّة الأولى على خشبة المسرح في سنة 1980، وفي 2011 بدأت بالظهور في الإعلانات التجارية.

كما ظهرت على شاشات التلفزيون وعملت بالدراما التلفزيونية وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات أهمّها مسلسل سنوات