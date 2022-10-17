رقم صادم لن يخطر على بالك.. لن تصدقوا كم يبلغ راتب إسعاد يونس الخيالي من قناة dmc!!

أحبت إسعاد يونس العمل الإعلامي وتأثرت بوالدها فبدأت حياتها العامة من خلال العمل في إذاعة الشرق الأوسط كمذيعة، إلى جانب عملها الإعلامي، أحبت التمثيل والكتابة ولمعت في مجال الفن من خلالهما.

دخولها مجال التمثيل كان من خلال أدوار صغيرة في العديد من الأعمال في أواسط السبعينات ومنها: فيلم "جريمة لم تكتمل"، فيلم "أنا وابنتي والحب"، فيلم "وانتهى الحب"، فيلم "الملكة وأنا"، مسلسل "الدنيا لما تلف"، فيلم "المرايات"، فيلم "دعاء المظلومين" وفيلم "ميعاد مع سوسو".

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عام 1977 قدمت أول أدوارها المميزة، الذي أبرز موهبتها الكوميدية، في مسلسل "حكاية ميزو" مع سمير غانم وفردوس عبد الحميد ومن إخراج محمد أباظة.

ويتساءل الجمهور عن أجر العديد من الأعلاميين المصريين المعروفين، من ضمنهم إسعاد يونس خاصة بعد أنباء عن تقاضيها مبلغ خيالي يفوق زملائها وزميلاتها.

وبحسب مصادر بمدينة الإنتاج الإعلامي، فإن قائمة المذيعين الاعلى أجرا بمصر تضم الإعلامية إسعاد يونس براتب سنوي يبلغ 12 مليون جنيه.