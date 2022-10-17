أستلمت جواز جنسيتها الجديدة!! الفنّانة سلاف فواخرجي تغير جنسيتها السورية الى هذه الجنسية وتصدم الجميع.. ماذا حدث.!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تفيد بتغيير الفنانة سلاف فواخرجي لجنسيتها السورية لدولة آخرى، وهو ماصدم الجمهور.



وتداول المتابعون صور الفنانة وهي تستلم جواز سفر فلسطيني، معبرين عن ذلك أنها غيرت جنسيتها السورية إلى الفلسطينينة.

وجاءت هذه التكهنات حول الفنانة بعد حصولها على جواز سفر فلسطيني، ووجهت شكرها للرئيس محمود عباس الذي منحها وعائلتها هذا الجواز، وتسلّمته عن طريق مدير عام دائرة العلاقات العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي.

يأتي هذا تقديرا من دولة فلسطين على الأعمال التي قدمتها الفنانة، ولا صحة لما تم نشره حول تغيير جنسيتها، حيث أكدت ذلك عبر منشور في الفيس بوك.

وكتبت فواخرجي عبر صفحتها على موقع فيسبوك تعليقاً على هذه الخطوة، مرفقة كلماتها بصورة لجواز سفرها الفلسطيني: ”ولدتُ في سوريا.. وأن تولدَ في سوريا هذا يعني أن جزءا منك، نصفك،

أو ربما … كُلك … فلسطيني، هذا يعني أن حرفك الأول، مع أمي وأبي، وسوريتك هوفلسطين“.وأضافت الفنانة السورية أنها تعلمت أن تكون خطواتها الأولى باتجاه فلسطين،

وإن تعثرت حتى تستقيم، وأنها كانت تحيي علم بلادها في المدرسة وبجانبه علم دولة فلسطين، وكثيراً ما غنّت إلى جانب ”سوريا يا حبيبتي“، أغنية ”فلسطين داري“.



وتابعت: ”نهيُّ والديك عن الخطأ اللفظي، وأنت صغير لمّا تدرك بعد، وتحذيرهما المستمر كي لاتنساق وراء مصطلحات دخيلة، لتقول ”فلسطين المحتلة“ طالما هي محتلة،

ولا اسماً لها غير ذلك، حتى تعود كل فلسطين، ترسم الخريطة كاملة، ولا تكتمل أنت أو الخريطة إلّا بفلسطين“.وأعربت فواخرجي عن فخرها بجواز السفر، معتبرة إياه شرفاً لها طالما كانت على قيد الحياة.